الإعلام الإسرائيلي يكشف عن قرار اتخذه الجيش بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

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كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن قسم التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، لا يعتزم فتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقا في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.