living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بفكرة مبتكرة".. مستريح جديد في مصر استولى على 50 مليونا

18
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظهر مستريح جديد في مصر، وبالتحديد في الإسكندرية، يدعى "رؤوف. ع" (38 عاما)، واستولى على قرابة 50 مليون جنيه من المواطنين.
 
وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن المستريح (النصاب) استولى على عشرات الملايين بفكرة مبتكرة، حيث أنشأ شركة للمضاربة في البورصة، مما يعني عملا قانونيا، وعليه جمع الأموال دون شكوك، مستخدما من نسبة الربح وسيلة لجذب الاستثمارات، والتي بلغت قرابة 40 في المئة.
 
ونقل المصدر عن ياسر عبد المنعم، أحد الأشخاص المنصوب عليهم من مستريح الإسكندرية، قوله إن البداية كانت عبر رؤيتهم لإعلانات على "فيسبوك"، بأن شركته تتعامل مع البورصة وأن نسبة الربح من 30 إلى 40 بالمئة، فيما أقنع البعض بأن الدخول معه في تلك الشراكة أفضل من البنوك من حيث المكسب، بالإضافة إلى أنها تجارة لا توجد بها شبهة "ربا".
 
وأضاف عبد المنعم أن العمل كان عبارة عن تجارة إلكترونية، حيث نشر النصاب عددا من الدعايات حتى يفسح الطريق أمامه وأمام شركته بأنه يتلقى الأموال للمواطنين من أجل توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين الرقمية.
 
وأكد أن هذا الشخص نجح في خداع المواطنين، إذ تلقى منهم مبالغ طائلة وصلت إلى ما يزيد على 50 مليون جنيه، وذلك خلال نحو 6 شهور فقط.
 
وأشار إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة، حيث إنهم حاليا يكتشفون الأعداد التي نصب عليها، مؤكدا أنهم قرابة 14 شخصا حتى الآن تقدموا ببلاغات ضده.
 
هذا وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 41540 لعام 2022، وما تزال القضية في النيابة العامة، وجاري البحث عنه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout