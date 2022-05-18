living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. العواصف الرملية تتسبب بحالات اختناق وضيق التنفس

18
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتواصل العواصف الترابية العاتية التي تضرب العراق على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، والتي تسببت بحدوث آلاف حالات الاختناق وضيق التنفس في مختلف المحافظات العراقية، التي تضررت معظمها بهذه العواصف التي صبغت كل شيء باللون البرتقالي الشاحب.
 
وعلى إثر ذلك أعلنت العديد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي والمدارس، كمحافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وكركوك وواسط وبابل والمثنى وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى، وكشفت وزارة الصحة العراقية في آخر تحديثاتها عن أن أكثر من 4 آلاف شخص تعرضوا للاختناق جراء العاصفة المتواصلة.
 
وتوقفت أكثر من مرة منذ بدء هذه العواصف الرملية، حركة الملاحة الجوية والبحرية في العديد من مطارات البلاد وموانئها بفعل سوء الأحوال الجوية وتدني مستويات الرؤية.
 
ورغم أن الأنواء الجوية العراقية أشارت لاحتمال بدء انحسار العاصفة تدريجيا مساء الثلاثاء، لكنها توقعت عودة الطقس المغبر في عموم البلاد في يوم الجمعة القادم.
 
وتتوالى موجات العواصف الترابية والرملية العاتية في العراق بصورة غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام، وآخرها العاصفة الحالية التي تتعرض لها منذ ساعات فجر الإثنين الباكرة.
 
ويرى خبراء بيئيون ومناخيون أن شح الأمطار والاستهلاك المتعاظم على وقع ذلك للمياه الجوفية دون ضوابط ومراقبة، هو ما يسهم في مضاعفة أكلاف التغير المناخي الباهظة على العراق المهدد باتساع نطاقات التصحر والجفاف داخله، وهو ما ينعكس بشكل واضح عبر هذه العواصف الترابية غير المسبوقة.
 
وتشكل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح، وتشييد مساحات وأحزمة خضراء محيطة بالمدن والبلدات العراقية، أحد أهم الخطوات الكفيلة بخفض معدل العواصف الرملية واحتواء آثارها المدمرة، والعمل على تنقية الهواء كما يرى الخبراء.
 
وعن التداعيات السلبية الصحية لهذه العواصف خاصة مع تسجيل آلاف حالات الاختناق بفعلها، يقول الطبيب العراقي، زامو بختيار، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "تتالي هذه العواصف الخانقة بكل معنى الكلمة بشكل يكاد يكون أسبوعيا كي لا نقول شبه يومي، سيترتب عليه تداعيات خطيرة على الصحة العامة للمواطنين ولا سيما المصابون بالأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، حيث يتم تسجيل وفيات وآلاف حالات الاختناق في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية العراقية".
 
ويستدرك: "وحتى الأصحاء كذلك معرضون لخطر هذه العواصف الهوجاء التي تحمل معها ذرات ملوثة، ولا ننسى هنا أيضا التأثيرات السلبية لهذه الأجواء المغبرة والكئيبة على الصحة والسلامة النفسيتين للناس." 
 
الجدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة الأخيرة على وجه الخصوص، تكررت العواصف الترابية بشكل قياسي في العراق، وأدت في بعض الأحيان لإغلاق مطارات البلاد الدولية في بغداد والنجف وأربيل والسليمانية بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية نتيجتها.
 
هذا ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام طوال من فصل الصيف 50 درجة مئوية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout