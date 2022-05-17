الأردن.. مخزون القمح يكفي لـ8 شهور

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أنور العجارمة، إن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة 8 شهور ومخزونه من الشعير يكفي لـ5 أشهر على الأقل.

وأوضح العجارمة أنه "فيما يخص العملية التخزينية، لدينا قدرة على تخزين 750 ألف طن في الصوامع إضافة إلى 750 ألف طن ضمن المستوعبات الأرضية" بقدرة تخزينية إجمالية تكفي لـ17-18 شهرا"، مبينا أنه "حاليا، لدينا في المستودعات والمستوعبات والتعاقدات الآجلة خلال أشهرمايو الحالي ويونيو ويوليو مخزون يكفي الأردن لمدة 13 شهرا فيما يخص مادة القمح و10 شهور بالنسبة لمادة الشعير".

وأفاد بأنه "دون حساب التعاقدات الآجلة، فإن مخزون الأردن من القمح يكفيه لمدة 8 شهور وبالنسبة للشعير يكفيه لـ5 شهور"، متسائلا: "عن أي أمن غذائي نتحدث ونحن نستورد 70% من المواد الغذائية الأساسية و95% من حاجاتنا من القمح؟".

وذكر العجارمة أن "الحكومة استوردت في العام الماضي، قمحا بـ1.1 مليار"، مشيرا إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا بحوالي 50%.

وتوقع العجارمة ارتفاع فاتورة استيراد الحكومة من القمح مع نهاية العام الحالي إلى حوالي 2.5 مليار على خليفة الارتفاع العالمي للأسعار. وقدر العجارمة كلفة المحافظة على سلامة الحبوب في المستودعات والمستوعبات بحوالي 200 مليون دينار.