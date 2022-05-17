المستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية من الجيش الإسرائيلي

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اليهود اقتحموا اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، على شكل مجموعات تضم كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتركزت الجولات الاستفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات، وذلك لتسهيل مرور المستوطنين.

ويتعرض الأقصى باستمرار لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث تتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد.