في مطار وتحت حراسة مشددة.. انتخاب رئيس جديد للصومال

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فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، برئاسة البلاد مرة أخرى، في تصويت أجراه نواب البرلمان، الأحد، في مطار فرضت عليه حراسة مشددة، لتفادي هجمات قد يشنها متشددون.

وفاز محمود البالغ من العمر 66 عاما، والذي حكم الصومال من عام 2012 وحتى عام 2017، على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 أصوات في جولة إعادة ثالثة، تأكدت نتيجتها عند منتصف الليل تقريبا.

وقال محمود في كلمة من مجمع المطار في العاصمة مقديشو، الذي تحرسه قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي: "علينا المضي قدما ولسنا بحاجة إلى ضغائن. ولا انتقام".

وتحدى أنصاره حظر التجول ونزلوا إلى شوارع مقديشو وهم يهتفون ويطلقون النار في الهواء.