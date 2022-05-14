مصدر عسكري سوري: خمسة قتلى في غارة جوية إسرائيلية في سوريا

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شنّت إسرائيل الجمعة غارة جوّية في وسط سوريا أسفرت عن خمسة قتلى بينهم مدني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة (سانا) عن مصدر عسكري.

وقال المصدر "نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوّيًا برشقات من الصواريخ من اتّجاه البحر المتوسّط غرب بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى"، مضيفا "أدّى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة".



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ "أربعة مقاتلين، لم يتمّ تحديد جنسيّتهم حتى اللحظة، قتلوا جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لميليشيات إيران"، بالإضافة إلى إصابة 7 عناصر آخرين.



وأضاف المرصد الذي يتّخذ بريطانيا مقرًا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أنّ "الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة أطلقت ما لا يقلّ عن ثمانية صواريخ على مخازن أسلحة ومواقع إيرانية في منطقة مصياف" في محافظة حماة.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الجمعة إنّه لا يعلّق على تقارير في وسائل إعلام أجنبيّة.