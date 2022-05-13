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سقوط 5 قتلى و7 مصابين في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا

13
MAY
2022
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أفاد مصدر عسكري سوري بسقوط خمسة قتلى، بينهم مدني، وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية جراء “عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى”

وذكر المصدر العسكري السوري “أنه حوالي الساعة 20:23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وكان مراسل سانا أفاد في وقت سابق بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت “لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف”.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري “تتعامل بفاعلية من مواقع مختلفة مع كثافة صواريخ العدوان الإسرائيلي في أجواء مصياف وتسقط معظمها لافتاً إلى أن بعض صواريخ العدوان سقطت في الأراضي الزراعية وخلفت أضراراً في ممتلكات الأهالي بريف مصياف”.

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