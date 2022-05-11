الطب العدلي يكشف النتائج الأولية لتشريح جثمان أبو عاقلة

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كشفت السلطات الفلسطينية النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الصحفية في قناة “الجزيرة” القطرية، شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد ساعات على مقتلها في الضفة الغربية أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين، وسط تضارب الروايات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية مقتلها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، ريان العلي، قوله إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة “كانت قاتلة مباشرة”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح الجثمان، أن “الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حالياً”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال، الأربعاء، إن “فلسطينيين مسلحين” يتحمّلون “على الأرجح” مسؤولية مقتل أبو عاقلة.

وأضاف بينيت في بيان “وفقا للمعلومات التي جمعناها، يبدو على الأرجح أن فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، يتحملون مسؤولية الوفاة المؤسفة للصحافية” التي كانت تغطي عملية عسكرية في مخيم جنين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قال، في تغريدة: “عرضنا على الفلسطينيين إجراء تحقيق مشترك” في وفاة أبو عاقلة.

المصدر: الحرة