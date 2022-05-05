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الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب مخدرات وضعت في كبسولات بأمعاء مسافرين

5
MAY
2022
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تمكن الأمن المغربي من توقيف 5 أشخاص بمطار فاس-سايس متلبسين بتهريب كبسولات محشوة بمخدر “"الشيرا" داخل أمعائهم، بلغ وزنها الإجمالي 4 كيلوغرامات و400 غرام.
 
وأوضحت صحيفة "هسبريس" أنه "بحسب ما علم لدى ولاية أمن فاس، فإن مصالح الأمن الوطني بمطار فاس-سايس تمكنت من توقيف المشتبه فيهم أثناء استعدادهم للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى إحدى المدن الإسبانية".
 
ونقلت "هسبريس" عن مصدر قوله إنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بغرض استخراج الكبسولات من أمعائهم، وهو ما أسفر في النهاية عن حجز الكمية المذكورة من مخدر الشيرا على شكل 294 كبسولة".
 
وأضاف المصدر للصحيفة أنه "جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".
روسيا اليوم
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