living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. وزارة الصحة تنصح فئة معينة من المواطنين بعدم السفر خلال العيد

3
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية كبار السن، الأكثر من 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالامتناع عن السفر أو تأجيله، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
 
واستعرضت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إرشادات صحية للمسافرين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه على المسافرين الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترً، والتدقيق في نظافة اليدين، والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والجرعات التنشيطية.
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان، المرضى أو المشتبه في إصابتهم بـ فيروس كورونا خلال فترة العيد بالامتناع عن السفر أو تأجيله، لحين التماثل للشفاء، منعًا لنقل العدوى بين الآخرين.
 
وأكدت وزارة الصحة، على انتظام العمل في مراكز التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن مواعيد عمل المراكز تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الـ 3 عصرا.
 
وأشارت الصحة المصرية، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 5 حالات جديدة.
 
فيما بلغ متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا 62 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445139 شخصا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout