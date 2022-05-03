مصر.. وزارة الصحة تنصح فئة معينة من المواطنين بعدم السفر خلال العيد

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أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية كبار السن، الأكثر من 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالامتناع عن السفر أو تأجيله، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إرشادات صحية للمسافرين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه على المسافرين الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترً، والتدقيق في نظافة اليدين، والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والجرعات التنشيطية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المرضى أو المشتبه في إصابتهم بـ فيروس كورونا خلال فترة العيد بالامتناع عن السفر أو تأجيله، لحين التماثل للشفاء، منعًا لنقل العدوى بين الآخرين.

وأكدت وزارة الصحة، على انتظام العمل في مراكز التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن مواعيد عمل المراكز تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الـ 3 عصرا.

وأشارت الصحة المصرية، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 5 حالات جديدة.

فيما بلغ متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا 62 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445139 شخصا.