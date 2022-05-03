ليبيا.. القبض على 15 سجينا من الهاربين من سجن مليتة

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أعلنت مديرية أمن السهل الغربي في ليبيا عن القبض على 15 سجينا كانوا قد هربوا من سجن مليتة بعد تمرد مسلح فجر أمس الاثنين.

وقالت مديرية الأمن، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن تمردا مسلحا وقع بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتح عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وبعدما شكلت مديرية الأمن فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكن منتسبو المديرية من ضبط 15 من المساجين الفارين من المؤسسة، وفق البيان.

وأهابت المديرية بكافة المواطنين "إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر عن أحد منهم، لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة".