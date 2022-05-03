كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت

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أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت التي نفذت ليل يوم الجمعة الماضي، مؤكدة أنها "حلقة في سلسلة ردود القسام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

وقالت كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء يوم الاثنين، في بيان عسكري إن "العملية البطولية جاءت ردا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته، في عنجهية وصلف لم يحسب الاحتلال عواقبه بعد".

وشددت على أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس الأقصى والعدوان عليه، ولن تكون الأخيرة بعون الله".

وأضافت: "كتائب القسام إذ تعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات الاحتلال؛ لتعلن فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة، الذين لازالوا يشرعون سيف القدس جنبا إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة".

يذكر أن "عملية سلفيت" أسفرت مساء الجمعة، عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" على أراضي الفلسطينيين في شمال غرب مدينة نابلس. وتمكن فلسطينيون مسلحون ببندقية آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن للمستوطنة قبل انسحابهم من المكان بسلام.