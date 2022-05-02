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جميع الدول العربية تحتفل بعيد الفطر باستثناء دولة واحدة.. من هي؟

2
MAY
2022
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أعلنت 21 دولة عربية أن اليوم الاثنين الثاني من أيار 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية، بينما قالت دولة جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء.

وذكر الديوان الملكي السعودي أن الاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر، كما أفادت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عمان بثبوت رؤية الهلال، ليكون غدا الاثنين غرة الشهر أول أيام عيد الفطر.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر بالمملكة، وقالت الوزارة في بيان، إنه ثبتت لديها رؤية هلال شهر شوال ثبوتا شرعيا.
وكان المغرب من بين 4 دول عربية إلى جانب الأردن وسلطنة عمان وجزر القمر، ظهر فيها هلال شهر رمضان يوم الثالث من نيسان الجاري، على خلاف أغلب الدول العربية التي سبقتها بيوم.

كما يحل العيد، الاثنين، في كل من الأردن وقطر والكويت والإمارات والبحرين واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان والسودان ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والعراق والصومال، وفق بيانات رسمية.

وبذلك بلغ عدد الدول العربية التي يحل فيها عيد الفطر الاثنين 21 دولة، مقابل دولة عربية واحدة يبدأ العيد فيها الثلاثاء، وهي جزر القمر التي أعلنت فيها دار الإفتاء أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان بعد عدم ثبوت رؤية هلال شوال.

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة فيروس كورونا في دول عربية عديدة بخلاف قيود العامين الماضيين.

وقررت غالبية الدول العربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، في حين اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.

وفي العالم الإسلامي، أعلنت عدة دول من بينها إندونيسيا وتركيا وماليزيا الاثنين أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت باكستان أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

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