مصر.. مصدر أمني ينفي صحة المعلومات حول الإفراج عن ضباط شرطة في إطار العفو الرئاسي

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نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله عبر قنوات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" بشأن وجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي.

مصر.. مصدر أمني ينفي صحة المعلومات حول الإفراج عن ضباط شرطة في إطار العفو الرئاسيالداخلية المصرية: السيسي يصدر عفوا عن أكثر من 3 آلاف سجين

وأكد المصدر في تصريح لوسائل إعلام مصرية أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

وقال إن "ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا شمل 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية.