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تقرير يكشف سبب كارثة الطائرة المصرية في 2016

28
APRIL
2022
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خلص تقرير أعده خبراء طيران في فرنسا إلى أن كارثة تحطم طائرة مصرية أقلعت من باريس يعود إلى سيجارة أشعلت في قمرة القيادة.
 
وكانت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس باتجاه مطار القاهرة في مايو 2016، لكنها سقطت في البحر المتوسط، وكان على متنها 66 شخصا لقوا مصرعهم جميعا.
 
وأثارت الحادثة تكهنات كثيرة، خاصة أن الطيار لم يطلق نداء استغاثة قبل الكارثة.
 
وفي عام 2018، قال المحققون إن السبب وراء الكارثة هو اندلاع حريق وذلك بعد تحديد تحليل الصندوق الأسود، لكن لم يتضح ما هو سبب الحريق.
 
وقال التقرير الفرنسي الجديد إن سبب الحريق يعود إلى سيجارة أشعلها الطيار في قمرة القيادة.
 
وأرسلت نسخة من التقرير إلى محكمة في باريس بناءً على طلب قضاة فرنسيين، واطلعت عليه صحيفة إيطالية.
 
وخلص التقرير إلى أن الحريق على متن الطائرة جاء إثر سيجارة أشعلها الطيران، مما أدى إلى إشعال الأكسجين، الذي تسرب من أحد أقنعة الأكسجين الخاصة بالطيار.
 
وتبحث المحكمة الفرنسية في دعوى القتل غير العمد بالقضية، حيث كان هناك 15 مواطنا فرنسا على متن الطائرة المنكوبة.
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