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الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونوابه

28
APRIL
2022
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي، ونواب رئيس المجلس.
 
وحضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ملك السعودية بشهر رمضان المبارك، منوهين بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان.
 
وقد بادلهم الملك سلمان خلال اللقاء، التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكدًا حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.
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