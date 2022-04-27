سوريا تكشف عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي قرب دمشق

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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في هجوم صاروخي إسرائيلي على نقاط في محيط العاصمة دمشق.

وأضافت في بيان نشرته على فيسبوك أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الصواريخ أطلقت من طبريا، مصيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظمها.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة السورية إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقارير عن الهجوم.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.