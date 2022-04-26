السلطات المصرية تزيل منطقة سكنية كاملة قرب مطار القاهرة

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كشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في مصر إبراهيم صابر تفاصيل إزالة عزبة الإخلاص الكائنة بجانب مطار القاهرة الدولي في حي النزهة.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه ستتم إزالة 587 شقة وتعويض كافة الأسر قبل عملية الإزالة، موضحا أنه من المقرر تعويض الأهالي ماديا وذلك من خلال تقييم سعر المتر بـ 4000 جنيه.

وعن خطة تطوير المنطقة، أكد نائب محافظ القاهرة أنه لا يمكن بناء أبراج سكنية جديدة بتلك المنطقة وذلك لوقوعها بجانب المطار، مضيفا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستكون المسؤولة عن عملية التطوير.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن عملية الإزالة من المقرر أن تبدأ بعد عيد الفطر مباشرا، مشيرا إلى أنه تم البدء في دفع تعويض الأسر.