الأردن: نقف مع السعودية والإمارات بخطواتهما لحماية أمنهما

A + A -

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، وقوف المملكة المطلق مع السعودية والإمارات، في كل خطوة يتخذانها لحماية أمنهما ومصالحهما، مشددا على أن "أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة"، وذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

كما ثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة السعودية "من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية".

وتناول اللقاء آخر المستجدات في ‫اليمن، والجهود الأممية لإنهاء الأزمة عبر "حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام".

ورحب وزير الخارجية الأردني بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لمدة شهرين في اليمن، التي بدأت مطلع أبريل، مؤكدا "دعم المملكة للجهود والمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية".

كما شدد على "أهمية تكثيف العمل للتوصل إلى حل سياسي، يستند إلى المرجعيات المعتمدة، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة ويضمن وحدة اليمن الشقيق وسلامة أراضيه".

وبدوره، استعرض غروندبرغ آخر التطورات والجهود الأممية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية، مثمنا "دعم المملكة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، ومقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة".

ورحب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الأردنية، بالموافقة على تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، معربا عن أمله بأن "تعمل كافة الأطراف اليمنية بشكل بناء، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها بموجب بنود الهدنة المعلنة".