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الجزائر.. البراءة لسلال ونسيب وحطاب من تهم فساد في قضية مجمع "أمنهيد"

25
APRIL
2022
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أصدرت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر يوم الأحد، أحكاما قضائية أدانت الإخوة شلغوم في قضية مجمع "أمنهيد".
 
ويتعلق الأمر بالمتهم شلغوم عبد القادر وشلغوم محمد البشير، الذي حوكم بـ5 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة وعامين ونصف غير نافذة.
 
كما قضت هيئة المجلس بإدانة كل من والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ والوالي السابق لغليزان المتهم الموقوف درفوف حجري، بعام حبسا موقوفة النفاذ.
 
وشملت الأحكام القضائية أيضا الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي استفاد من البراءة، بمعية المتهم الموقوف حطاب محمد بصفته واليا لبلعباس، ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب.
 
كما تم النطق بأحكام البراءة لصالح باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق.
 
وجاءت الأحكام القضائية بحق المتهمين المتابعين في قضية مجمع "أمنهيد" عن تهم تتعلق بالفساد.
 
جدير بالذكر أنه تم متابعة عبد المالك سلال بصفته وزيرا سابق للموارد المائية والوزير السابق محمد حطاب بصفته واليا في القضية نفسها إلى جانب الإخوة شلغوم و20 متهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.
 
وشغل عبد المالك سلال منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012.
روسيا اليوم
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