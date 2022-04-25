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"شنقا حتى الموت" أحكام بالإعدام بحق 8 مدانين بجرائم قتل وتفجير في العراق

25
APRIL
2022
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إصدار أحكام بالإعدام شنقا بحق 8 مدانين بينهم 4 من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا ضابطا، وفجروا سيارة مفخخة.
 
وقال المجلس في موقعه الإلكتروني إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي".
 
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الإرهابيين الأربعة، عملوا مع "عصابات داعش"، وأنهم أقدموا على تفجير سيارة مفخخة ـ مدخل الصناعة، وهو ما أدى إلى "إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية، وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث اضرار مادية".
 
وأضاف المركز أن "الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".
 
وفي بيان آخر قال المجلس إن "محكمة جنايات النجف أصدرت أحكاما بحق أربعة مجرمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل (ضابط) بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف".
 
وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن "المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، أطلقوا النار عليه وسرقوا المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي".
 
يذكر أن السلطات العراقية كانت أعلنت في أكتوبر الماضي، أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة، في محافظة الأنبار، قرب مقر للشرطة في مدينة الرمادي.
روسيا اليوم
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