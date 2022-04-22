living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطريركية القدس ترفض القيود الإسرائيلية على كنيسة القيامة

22
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبلغت بطريركية القدس الأرثوذكسية الشرطة الإسرائيلية رفضها لأي قيود على عدد المحتفلين بيوم "سبت النور المقدس" في كنيسة القيامة وساحتها ومحيطها، أو المداخل المودية إليها.
 
ووقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس الأساقفة أريستارخوس، حيث فند فيها "حجج الشرطة الإسرائيلية لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم بـ 1700، كما عرضت الشرطة ورفضت البطريركية هذا العرض على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة".
 
وجاء في الرسالة أن "عدد المصلين في كنيسة القيامة سنويا في يوم سبت النار المقدس يتراوح بين عشرة آلاف وأحد عشر ألفا، وهي السعة الطبيعية للكنيسة.
 
وأشارت الرسالة إلى أنه "على مدار السنوات الماضية لم يكن هناك أي حادث يهدد سلامة المصلين، لذا فإن حجة الشرطة بأن تقييد عدد المصلين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة يفتقر إلى أي أساس منطقي".
 
وتساءلت البطريركية في رسالتها: "إذا كانت حجة السلامة العامة سببا لتقليل عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود في فنائها أو أسطحها أو أحيائها المجاورة أو حتى مداخلها؟ خاصة عند المداخل الرئيسية لكنيسة القيامة والحي المسيحي".
 
وأوضح البطريرك أنه سيمضي كالمعتاد في إجراءاته المعتادة المتعلقة بذكرى سبت النار المقدسة وأنه سيصدر الدعوات كما يراه مناسبا ودون أي قيود.
 
وطالب البطريرك في الرسالة الشرطة بعدم وضع حواجز في أزقة البلدة القديمة لأنها تعرقل وصول المصلين والكهنة من مختلف الأديرة إلى كنيسة القيامة، وكذلك بتسهيل الشرطة لنقل النور المقدس بحرية إلى المطار من أجل نقله إلى مختلف أنحاء العالم، كما هو معتاد في هذا العيد المهم الذي هو في صميم العقيدة المسيحية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout