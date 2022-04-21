مصدره العراق.. هجوم سيبراني يستهدف القنوات الإسرائيلية

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عربي21 - تعرضت وسائل إعلام إسرائيلية عدة؛ بينها "هيئة البث الرسمية للإذاعة والتلفزيون"، لهجوم سيبراني، في اليومين الماضيين، أدى لتعطل بعضها عن البث لبضع دقائق، وتشويشات في البث طيلة ساعات.

وطال التشويش بشكل خاص موقع "القناة التاسعة" للتلفزيون، التي تبث باللغة الروسية، وموقع قناة "كان11" للتلفزيون الرسمي.

وقال موقع "روتر نت" العبري للأخبار الموجزة، إن مصدر هذا الهجوم السيبراني العراق، لكن الاعتقاد السائد أنه هجوم إيراني.

وأفاد ناطق باسم "هيئة البث الإسرائيلية"، الأربعاء، بأن "الهجوم كان محدودا، وتم تطويقه بسرعة".

وأضاف: "هجمات السيبر في العالم زادت 11 ضعفا هذه السنة على الفترة نفسها في السنة الماضية ووصلت إلى العالم كله، رغم أن دول العالم صرفت أموالا طائلة، قدرت في السنة الماضية بقيمة 170 مليار دولار على شبكات الأمان لحماية المعلومات الإلكترونية في العالم".

وتابع: "مع ذلك، فلا يوجد شيء اسمه حماية مطلقة، وسنكتشف كل مرة أن قراصنة الإنترنت يعثرون على سبل جديدة لاختراق التحصينات".

وكان وزير الاتصالات لدى الاحتلال، يوعاز هندل، قد اعترف بوجود هجوم إلكتروني واسع النطاق، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أصاب عددا من المواقع الإلكترونية الرسمية.