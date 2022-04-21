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القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 22 متهما في نزاع عشائري

21
APRIL
2022
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ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 22 متهما وضبطت كمية من الأسلحة لدى أطراف النزاع العشائري في الشطرة بمحافظة ذي قار.
 
القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 22 متهما في نزاع عشائريالعراق.. القبض على 14 متهما بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان: "نفذت القوات الأمنية، عملية فرض القانون وتطبيقه على أثر النزاع العشائري الذي نشب فجر الأربعاء في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".
وأضافت "أسفرت هذه العملية عن ألقاء القبض على 22 مطلوبا للقضاء وضبط العديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة".
 
وأكدت الخلية أنه من خلال الجهود الأمنية وعمليات الدهم والتفتيش تم بسط الأمن والسيطرة على منطقة النزاع، ويستمر انتشار وتواجد القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها على الأرض وتم فتح نقاط مراقبة ويجري تسيير الدوريات راجلة وآلية.
روسيا اليوم
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