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وزيرا خارجية الإمارات والسعودية يعتذران عن اجتماع عربي بالأردن

21
APRIL
2022
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عربي  21 - قالت وسائل إعلام أردنية، الخميس، إن "ثلاثة وزراء عرب اعتذروا عن حضور الاجتماع الطارئ المقرر اليوم للجنة الوزارية العربية، المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة سياسات الاحتلال غير القانونية في مدينة القدس المحتلة".
 
وأوضح موقع "مدار الساعة" الأردني، أن "وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اعتذر عن الانضمام للاجتماع لوعكة صحية ألمت به، في حين أنه كلف مندوب البلاد في الجامعة العربية لحضور الاجتماع بدلا عنه".
 
وأشار الموقع إلى أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، اعتذر هو الآخر لذات السبب، مكلفا نائبه لحضور الاجتماع بدلا عنه".
 
ونوه إلى أن "وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اعتذر أيضا عن الحضور، وكلف بدلا عنه وزير الدولة؛ الذي يحضر دائما اجتماعات الجامعة العربية".
 
ويترأس الأردن، اليوم الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
 
وأوضحت وسائل إعلام أردنية، أن "وزراء خارجية قطر ومصر والمغرب وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية انضموا فعلا إلى الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية".
ومن المقرر أن تتباحث اللجنة في اجتماعها الرابع منذ تأسيسها، في الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.
 
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية العربية، شكلت من قبل المجلس الوزاري للجامعة العربية عام 2021، وتضم في عضويتها كلا من: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، والسلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
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