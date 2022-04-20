الملك عبدالله الثاني يعود إلى الأردن بعد جراحة ناجحة

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قال القصر الملكي الأردني، إن عاهل البلاد، الملك عبدالله الثاني، عاد إلى الأردن، الثلاثاء، من ألمانيا، بعد خضوعه إلى عملية جراحية ناجحة لعلاج انزلاق غضروفي.

وقال أطباء إن الملك عبدالله الثاني نقل قبل 10 أيام إلى مستشفى متخصص في فرانكفورت، بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، تطلبت جراحة عاجلة.

وكان في استقبال العاهل الأردني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ورافقت طائرة الملك لدى دخولها أجواء الأردن، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي.