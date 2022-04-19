إسرائيل تشن غارات على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية، الثلاثاء، على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه اسرائيل.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية موقعا أمنيا في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق مساء الاثنين من قطاع غزة باتّجاه جنوبي إسرائيل.

ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينياً وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية المحتلة، فيما اعتقل 18 شخصاً، بعد يومين على صدامات مشابهة أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا فلسطينيا.

وخاض قطاع غزة منذ عام 2008 أربع حروب دامية مع إسرائيل، كان آخرها في مايو الماضي، حين أشعلت توترات حول المسجد الأقصى نزاعا بين الجانبين استمرّت 11 يوماً، وأسفر عن مقتل نحو 266 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في الجانب الإسرائيلي 14 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي.

وتوصّلت إسرائيل وحماس في 20 مايو بوساطة مصرية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تلك المواجهة العسكرية.