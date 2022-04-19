بأعداد كبيرة.. القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

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اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى، في أحدث حلقة من حلقات التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الوكالة الرسمية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بالقدس بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات يهودية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة الحرم القدسي لمناسبة عيد الفصح "اليهودي"، الذي بدأ الجمعة ويستمر أسبوعا.