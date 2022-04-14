الأمن المغربي يوقف شخصين بشبهة قتل رضيع

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيفلت بالمغرب، الأربعاء، من توقيف شخصين، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق طفل رضيع.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن "مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع صورة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لرضيع في شهره الأول يحمل رضوضا وكدمات على مستوى الوجه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد حقيقة وظروف وملابسات هذه القضية".

وتابع، أن "الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من التحقق من استقبال الرضيع الضحية في حالة حرجة بمستشفى الأطفال في مدينة الرباط، بسبب مضاعفات الاعتداء عليه من طرف أحد المشتبه فيهما، وذلك بعدما تركته والدته، التي أنجبته خارج إطار الزواج، بمسكن عائلة المعني بالأمر".

وأكد البيان، أنه "خلال إجراءات التدخل لتوقيف المشتبه فيه، دخل المعني بالأمر بمعية مشاركه في مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، حيث هددا بتفجير قنينة غاز في محاولة لعرقلة عمليات الضبط والتوقيف والاعتداء على ضباط وأعوان الشرطة القضائية".

وأشارت الشرطة إلى أيداع المشتبه بهما الحجز، وفتح تحقيق أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تواصل مصالح الأمن الوطني تتبع الحالة الصحية للرضيع الضحية، واستحصال إفادة والدته بشأن خلفيات القضية.