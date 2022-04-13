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المغرب يتسلم أنظمة دفاعية متطورة من إسرائيل

13
APRIL
2022
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أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل بعد التقارب السياسي الأخير بين البلدين.
 
وأشارت الوزارة، في تقرير، إلى أن القوات المسلحة الملكية حصلت على أنظمة أمنية دفاعية عصرية طورتها مجموعة من الشركات العسكرية الإسرائيلية، من بينها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة "إلبيط" وشركة "رافائيل".
 
وبذلك يكون الجيش المغربي قد تسلم أنظمة دفاعية عسكرية متقدمة من إسرائيل من أجل اعتراض الصواريخ والقذائف المدفعية، دون أن تحدد التقارير العسكرية طبيعة الأنظمة الدفاعية التي شكلت محور اتفاق ثنائي بين الرباط وتل أبيب.
 
ووقعت دول المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، اتفاقيات مشتركة مع إسرائيل للحصول على تلك الأنظمة الأمنية، بقيمة مالية تتجاوز 800 مليون دولار.
 
وأكد يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة في وزارة الدفاع الإسرائيلي، في هذا الصدد، أن "المغرب وقع صفقة عسكرية مع إسرائيل لتمكينه من صواريخ باراك-8، بقيمة مالية تصل إلى 560 مليون دولار"، معتبرا أن هذه الصفقة تستثنى من الأنظمة الدفاعية المشتركة مع الإمارات والبحرين.
 
وفي أول خطوة في مسار تنزيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، منتصف نوفمبر الماضي، مذكرة دفاع مع نظيره عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
روسيا اليوم
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