إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس

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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم، واعتقل آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في نابلس، بحسب مراسلتنا في الضغة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم، بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، خلال عملية الاقتحام الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لها.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيتا جنوب نابلس.

وأشار إلى أن مواطنا آخر أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه.

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت الشق الشرقي لبلدة جنين حيث نفذت حملة اعتقالات.