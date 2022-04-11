living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحيفة: آلاف "الحراقة" المغاربة سيعودون إلى بلادهم من إسبانيا بعد اتفاق جديد مع مدريد

11
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة "هسبريس" أن آلاف "الحراقة"، وهو مصطلح يطلق على اللاجئين المغاربة غير الشرعيين، سيعودون إلى أرض الوطن من إسبانيا، عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين مدريد والرباط.
 
ولفتت الصحيفة الإلكترونية المغربية إلى أن عملية إجلاء المهاجرين المغاربة المتواجدين على التراب الإسباني ستستأنف مجددا بعد توقف دام أكثر من عامين.
 
وأوضحت "هسبريس" أن "المرحلة الجديدة" المعلن عنها من عودة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى جزر الكناري ستعزز "العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب"، وذلك من خلال فتح خطين جديدين من الجزر إلى الدار البيضاء وأغادير، بالإضافة إلى المسار الحالي المؤدي إلى العيون.
 
وأوضحت صحيفة "أوروبا بريس"، أن توقعات السلطة التنفيذية الإسبانية تشير إلى أن عدد المهاجرين الذين سيتم إرجاعهم إلى المغرب سوف "يزداد بشكل كبير"، وسوف يتحسن مقارنة بما قبل جائحة "كوفيد-19".
 
وبحسب هذا المصدر، فقد تمت إعادة أكثر من 160 مهاجرا سريا من جزر الكناري إلى العيون، فيما "ازداد ضغط الهجرة نحو إسبانيا خلال جائحة فيروس كورونا والأزمة الدبلوماسية التي انتهت بزيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى المغرب".
 
وتقول بيانات الشرطة الإسبانية، إن عام 2021، شهد وصول 40% من المهاجرين غير الشرعيين إلى الساحل الإسباني من المغرب، و30% من الجزائر، و30% من دول جنوب الصحراء.
 
وتلفت مصادر إعلامية إسبانية إلى أن "المفاوضات بشأن مساري الطيران الجديدين والعائدين كانت تدار من قبل وزارة الداخلية، قبل رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيردرو سانشيز إلى الملك محمد السادس".
 
وكانت سواحل "المتوسط" قد عادت إلى اجتذاب "الهجرة السرية" بعد فترة هدوء دامت شهورا بسبب تداعيات "كورونا"، باعتبارها تشكل المعبر الوحيد "الآمن" بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout