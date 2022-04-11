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الجهاد الإسلامي: لن نسمح باستفراد الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين

11
APRIL
2022
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أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة لن تسمح باستفراد القوات الإسرائيلية بمخيم جنين، مهما كلف ذلك من ثمن.
 
وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في تصريح تلفزيوني، إن "المقاومة مقبلة على معركة مع العدو في شهر رمضان".
 
وأضاف: "لن نسمح باستفراد اسرائيل بمدينة جنين مهما كلف ذلك من ثمن، يجب أن يفهم الإسرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة والقدس".
 
وأشار إلى أن "إمكانات المقاومة محدودة، لكنها تصنع تأثيرات كبيرة على كيان الاحتلال"، موضحا أن "جنين تضم فعلا مميزا لسرايا القدس وكتائب الأقصى، وأن وحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو".
 
ورأى أن "العمليات البطولية الأخيرة أكدت قدرة الإنسان الفلسطيني على مواجهة الاحتلال بكل شجاعة"، مؤكدا أن "ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليس رد فعل على ممارسات الاحتلال، وإنما هو واجب على كل فلسطيني".
 
وأكد النخالة، أن "قرار غزة في الرد على جرائم الاحتلال متروك لقوى المقاومة"، مشددا على أن "المقاومة لن تخذل أهالي جنين والقدس وكل فلسطين".
روسيا اليوم
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