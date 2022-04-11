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إصابة مستوطنين بجراح في محيط قبر يوسف بنابلس

11
APRIL
2022
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أصيب مستوطنان بجروح وصفت بالمتوسطة والطفيفة بإطلاق نار بعد دخولهما منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
 
ودخل المستوطنان إلى منطقة قبر يوسف في قافلة سيارات لمستوطنين حريديين. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن فلسطينيين أطلقوا النار على القافلة، من سيارة بالقرب من مخيم بلاطة. ووصل المستوطنون إلى المكان من دون تنسيق مع الجيش.
 
وبعد إطلاق النار، وصلت مجموعة المستوطنين إلى حاجز عسكري نصبه الجيش عند مدخل نابلس، وبعد تقديم إسعافات أولية للمستوطنين، جرى نقلهما إلى مستشفى "بيلينسون" في مدينة بيتاح تيكفا.
 
ودهس المستوطنون، أثناء انسحابهم من قبر يوسف، مواطنا فلسطينيا أصيب بجروح ما بين متوسطة وطفيفة، ونقل إلى مستشفى. وحسب الجيش الإسرائيلي، لا علاقة للمواطن الفلسطيني بإطلاق النار.
 
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أمنية أن عددا من المستوطنين وبحماية من الجيش، هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله الليلة الماضية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
 
يذكر أن قبر يوسف قرب نابلس تعرض للتخريب على أيدي مجموعة من الفلسطينيين ليلة السبت الأحد، على خلفية تصعيد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد وقوع عدة هجمات بأسلحة نارية وبيضاء داخل إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية.
روسيا اليوم
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