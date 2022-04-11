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الداخلية التونسية: هناك من اعترف بتلقي أموال للمشاركة في تحرك "مواطنون ضد الانقلاب"

11
APRIL
2022
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أكدت وزارة الداخلية التونسية أن شخصا اعترف بتلقيه أموالا للمشاركة في تحرك "مواطنون ضد الانقلاب".
 
وقالت الداخلية في البيان "بناء على معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفي إطار التحري مع "مجموعة من المشتبه بهم، اعترف أحدهم قادم من الجنوب التونسي بتسلمه مبلغا ماليا قدره 140 دينارا (50 دولارا) من أحد الأطراف الداعية لهذه الوقفة الاحتجاجية بجهته".
 
كما "اعترف بتقاسم المبلغ مع أحد أقاربه الذي تمت دعوته للحراك".
 
وأشارت الداخلية إلى أن "الوحدات الأمنية قامت بحجز المبلغ المالي المذكور لدى هذا الشخص وتحرير محضر في الغرض".
 
وأوضحت أن النيابة العامة أذنت باستكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعين في شأنه.
 
ويواصل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد الاحتجاج العلني في الشارع منذ إعلانه قراراته الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
 
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بمشاركة مئات المعارضين للرئيس التونسي يوم الأحد أمام المسرح البلدي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية دعت إليها حركة النهضة ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".
 
وقالت النهضة إنها دعت إلى هذه الوقفة إحياء لعيد الشهداء وللتعبير عن رفض قرار حل البرلمان الذي اتخذه قيس سعيد مؤخرا.
 
وقد عرف شارع بورقيبة تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد حيث تم غلق بعض المنافذ المؤدية إليه.
روسيا اليوم
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