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مصر تطبق إجراءات جديدة للقادمين من الخارج عبر المطارات

11
APRIL
2022
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أعلنت شركة مصر للطيران، الأحد، أن المطارات المصرية حدثت إجراءاتها للحد من التكدس وتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى البلاد.
 
وقال بيان للشركة إنه "في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt)، تهيب مصر للطيران بعملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة".
 
وشددت على "ضرورة الحصول على كود الموافقة (QR Code) للدخول الى مصر وإظهاره بمطارات السفر وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربية".
 
وتابعت: "وفي حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة واسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته".
 
وأوضحت أنه "في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني".
 
كما أشارت إلى أنه "في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر".
 
وقالت تقارير إعلامية محلية إن مطار القاهرة الدولي بدأ، الأحد، تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالقادمين من الخارج.
 
وأضافت أن سلطات المطار تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية "Declaration Form" أو "كروت الصحة العامة"، لجميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية.
 
وتضمن الإخطار أيضا إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل.
 
وفى حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، سيتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة.
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