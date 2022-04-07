سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في كردستان العراق

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سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، مساء الأربعاء، قرب مصفاة نفط في كردستان العراق "ولم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية"، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الارهاب في الإقليم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب الإقليمي في بيان إن الصواريخ سقطت قرب مصفاة كوروكوسك، إحدى أكبر المصافي في الإقليم الغني بالنفط، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال غرب أربيل.

وأكد أن الصواريخ "لم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات قولها إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لوكالة "رويترز"، إن المصفاة التي سقطت بقربها الصواريخ يملكها رجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة "كار غروب" للطاقة والذي استهدفت صواريخ إيرانية منزله، الشهر الماضي.

وفي مارس الماضي، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في هجوم هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي.

وبحسب متابعين، فقد بدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط.