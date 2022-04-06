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الأردن ينفي تقريرا حول استخدام سلطاته برنامج "بيغاسوس" للتجسس على مواطنيه

6
APRIL
2022
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نفى المركز الوطني الأردني للأمن السيبراني ما ورد في تقرير منظمة "فرونت لاين ديفندرز" حول استهداف وكلاء للحكومة هواتف مواطنين أردنيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي.
 
وأكد المركز في بيان له أن "هذه المزاعم عارية من الصحة، وأن الأردن لم يتعاون مع أي وكلاء بهدف التجسّس على هواتف مواطنين أو فرض الرقابة على مكالماتهم".
 
وشدد على أن "المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة سرية ولا يجوز انتهاكها وفقا لأحكام قانون الاتصالات، وتقع ضمن منظومة حماية الفضاء السيبراني الأردني، التي تتم متابعتها من الجهات المختصة، وفق التشريعات النافذة واستراتيجيات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني المقررة".
 
ولفت إلى أنه "في حال كشف أي هجمات سيبرانية يتم اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لحماية المواطنين، كما يتم تنبيه المستخدمين من الشركات العالمية المنتجة للأجهزة التي يستخدمونها، لأخذ الحذر، وتحديث أنظمة التشغيل لأجهزتهم".
 
ودعا المواطنين أو الجهات التي تواجه مشاكل من هذا القبيل إلى التواصل معه للإبلاغ عن أي ثغرة أو اختراق أو حادث سيبراني لإجراء التحليل العلمي للأدلة الرّقمية".
 
وأكد "ضرورة تطبيق السياسات الوطنية للأمن السيبراني، واتباع الممارسات الفضلى لحماية المعلومات والشبكات".
 
ولفت إلى أنه "لا توجد دولة في العالم قادرة على وقف الاختراقات السيبرانية بشكل كامل، لكن يتم رفع القدرات والإمكانات اللازمة في مواجهة أي حالات اختراق".
روسيا اليوم
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