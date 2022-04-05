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مسؤول إسرائيلي: اعتقال 50 شخصا من المجتمع العربي بشبهة دعم "داعش"

5
APRIL
2022
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مؤخرا 50 شخصا من المجتمع العربي بشبهة دعم تنظيم "داعش".
 
ونقلت الهيئة عن رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة، البريغادير كوبي زريهان، إن جهاز الشاباك يراقب عن كثب نشاطات "حماس" في شرقي اورشليم القدس.
 
وكشف أنه "وردت في الآونة الأخيرة إنذارات حول نية جهات معادية ارتكاب المزيد من الاعتداءات، وأن الشرطة مستعدة للتعامل مع سيناريوات عدة، مثل اندلاع أعمال شغب على غرار ما جرى خلال عملية حامي الأسوار العام الماضي".
 
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشرطة تواصل بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) حملتها لإلقاء القبض على داعمي تنظيم "داعش" في البلاد.
 
وأضافت: "اعتقل في الطيبة أحد سكان قلنسوة بشبهة التحريض والتضامن مع داعش، بعد أن عثر في منزل المشبوه على أعلام وخواتم للتنظيم الارهابي ومواد دعائية بدعمه". 
روسيا اليوم
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