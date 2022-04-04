الحكومة التركية تقيّم إمكانية فتح الحوار مع دمشق

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أفادت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الاثنين، بأن سلطات البلاد تجري حاليا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، ما من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخرا، والدور الذي تلعبه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخاصة تجاه حل الحرب في أوكرانيا... يجعل التوقيت الحالي جيدا لحل المشكلة السورية".

وأشارت المصادر إلى أن تركيا "في جميع اتصالاتها مع الإدارة السورية" تؤكد على 3 أشياء لا غنى عنها، وهي "الحفاظ على الهيكل الوحدوي ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم"، إضافة إلى "نشاط حزب العمال الكردستاني".

ووفق الصحيفة فإن أنقرة نقلت هذه الرسائل الهامة إلى دمشق، لا سيما قبل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات.