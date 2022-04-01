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مع ختام إكسبو.. محمد بن زايد: أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم

1
APRIL
2022
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قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة بمناسبة ختام معرض إكسبو 2020 دبي إن الإمارات نظمت دورة استثنائية وتعاملت مع التحديات.
 
وجاء في نص تغريدة الشيخ محمد بن زايد على تويتر: "الحمد لله أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم.. نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.. شكراً أخي محمد بن راشد، وشكراً لكل فرق العمل في إكسبو 2020.. وعميق الأمنيات بالتوفيق لليابان الصديقة في تنظيم معرض إكسبو 2025".
وقبل 6 أشهر، فتحت الإمارات ذراعيها مستقبلة العالم في ظروف استثنائية غير مسبوقة في الحدث الكبير "إكسبو 2020 دبي"، وشكّل بوابة العالم الأكبر للمرور نحو عالم متعاف.
 
وبشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" دشنت الإمارات رحلة دولية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.
 
واختتم الخميس فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الذي شاركت فيه 191 دولة، ومثّل محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على صعيد المكاسب الاستراتيجية التي حققتها من الاستضافة الناجحة للحدث، وعززت من موقعها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وتستضيف اليابان المعرض القادم لإكسبو 2025، حيث سيتم تنظيمه على مساحة يمكن زيارتها أو مشاهدتها من قبل 8 مليارات شخص حول العالم.
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