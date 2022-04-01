انتشال المزيد من ضحايا الانهيار الصخري بعمان.. والبحث مستمر

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لا تزال فرق البحث والإنقاذ العمانية، مستمرة في عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد الانهيار الصخري الذي شهدته منطقة العارض في محافظة الظاهرة، قبل أيام.

ونشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدني والإسعاف العماني على تويتر، تغريدة مساء الخميس، أعلنت فيها انتشال جثمان شخص آخر من تحت الأنقاض بموقع الانهيار الصخري في محافظة الظاهرة، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا لإخراج باقي المفقودين.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت تغريدة أوضحت فيها أن الواقعة أسفرت حتى الآن عن إصابة 4 أشخاص، فيما تم انتشال 10 آخرين من تحت الأنقاض مفارقين للحياة.

وأضافت أن عمليات البحث وإزالة الركام عن 4 مفقودين ما زالت مستمرة.