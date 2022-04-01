الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

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عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي.

كان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

تتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة.

وبقي وزراء مكلفون حقائب سيادية، في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية.

تضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.

وعيّنَ الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

كان الواقف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عام 2009.

وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء "حرصا" من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.

ويتولى الغزواني السلطة منذ أغسطس 2019.