living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. قرارات رئاسية تعيد تنظيم التنمية في سيناء

31
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مصر.. قرارات رئاسية تعيد تنظيم التنمية في سيناء تولي الحكومة المصرية اهتماما خاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالقطر المصري، حيث تم في الآونة الأخيرة سن عددا من القوانين التي تشجع على التنمية والاستثمار فيها، أحدثها القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، بمحافظة جنوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
 
الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، على أن يعمل بهذه القرارات بدءا من 1 أبريل 2022.
 
 الهدف تنمية سيناء
 
وحول الهدف من هذه القرارات تقول المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم لـ"سكاي نيوز عربية" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع منذ توليه الحكم، تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيماناً منه بأهميتها الاستراتيجية وعرفانًا بتضحيات الأهالي المستمرة عبر التاريخ.
 
وأضافت دينا أن: "الدولة تواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي لهذه التنمية، وهذا ما حدث بالفعل لنصل اليوم إلى منطقة أمنة بعد ما عانت سيناء لسنوات من الإرهاب والإقصاء من خريطة التنمية لنصل إلى مرحلة أكثر تقدما وهي جذب الاستثمار إلى سيناء، كما فعلنا في منطقة العلمين الجديدة وتحولت أيضا من منطقة ألغام إلى وجهة سياحية استثمارية من الدرجة الأولى".
 
شروط خاصة
 
وأشارت المستشارة القانونية إلى أن "سيناء نظرا لحساسية موقعها وطبيعتها وضعت الدولة المصرية عدة شروط لهذا الاستثمار أهمها أن يكون التملك للأراضي للمصريين فقط وحق الانتفاع للأجانب على 75 سنة، ومنحه الحق في تملك الوحدات السكنية والتجارية".
 
وبينت أنه "لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ومن المؤكد أن هذا القرار سيكون له صدى إيجابي للمستثمر وللدولة المصرية".
 
واعتبرت دينا المقدم أن: "هذه ضربة جديدة للإرهاب، فالإرهابيون لا يرغبون في تنمية شبه جزيرة سيناء، كانوا يفضلون تركها ملاذ لهم لممارسة جرائمهم المعهودة، ولكن الجهود المصرية تقف لهم بالمرصاد، وتدمر جميع خطط الإرهاب دائما".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout