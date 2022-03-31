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عبير موسي: من حقنا الفرح بالخروج المذل للإخوان

31
MARCH
2022
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عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، عن سعادتها بحل البرلمان التونسي من قبل رئيس البلاد قيس سعيد.
 
وقالت موسي في فيديو لها على فيسبوك: "برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله.. من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان". 
 
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قد أعلن الأربعاء، حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واصفا الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت اليوم، بـ"محاولة انقلاب فاشلة".
 
وقالت موسي على صفحة الحزب الدستوري الحر: "كنا من الأوائل ممن طالبوا بسحب الثقة عن الغنوشي".
 
وأشارت موسي إلى أن تنظيم الإخوان في تونس تسبب في إفلاس البلاد، وأكدت أنها لطالما تمسكت بالنظام الجمهوري وطالبت بمحاسبة تنظيم الإخوان.
 
وكان عدد من أعضاء البرلمان عقدوا، في وقت سابق من اليوم، جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
 
وهذه أول جلسة للبرلمان التونسي منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي.
 
وقال مراقبون إن جلسة اليوم تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.
 
وأثارت مناورة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ردود فعل مستهجنة لدى الفاعلين داخل الساحة السياسية، حيث أكد اتحاد الشغل، المنظمة الأكثر تمثيلية في البلاد، عبر تصريحات إعلامية لأمينه العام نور الدين الطبوبي، أنهم يرفضون عقد جلسة البرلمان المجمدة أشغاله، وأنهم داعمون لمسار 25 يوليو حيث "لا مجال للرجوع إلى الوراء"، داعيا رئيس الدولة لطي صفحة البرلمان نهائيا عبر حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
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