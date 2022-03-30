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الأردن.. القبض على لص سطا على محطة وقود

30
MARCH
2022
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ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شخص سطا على محطة وقود في منطقة البقعة قبل أيام، وضبطت بحوزته جزءا من المبلغ المسروق والسلاح الناري المستخدم.
 
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة البلقاء قبل أيام بدخول شخصين مجهولين وملثمين إلى محطة محروقات في منطقة البقعة، حيث اعتديا على موظفين وهددوهم بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهما، وسرقا مبلغ 24 ألف دينار ولاذا بالفرار".
 
وأضاف، أنه "منذ لحظة تلقي البلاغ شكل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة البلقاء، وباشروا التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وتتبعها لحين حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وألقي القبض عليه".
 
وأكد أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بالتخطيط وارتكاب الجريمة بالاتفاق مع شخص آخر وتقاسما المبلغ فيما بينهما وضبط بحوزته مبلغ 5600 دينار والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة.
 
وأشار السرطاوي إلى أن "التحقيق والبحث ما زالا جاريين عن الشخص الثاني في الجريمة".
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