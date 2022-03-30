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تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مطلوب من "الأنتربول"، للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.

المغرب.. ضبط فرنسي من أصول عربية مطلوب لـالأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصول عربية بمذكّرة صادرة عن "الإنتربول"

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم توقيف المشتبه فيه (31 عاما) برفقة امرأة (21 عاما)، وهو في حالة تلبس بحيازة قطع من مخدر (الشيرا) و4 ساعات فاخرة، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية".

وأوضحت الشرطة أنه "عقب تدقيق المعلومات على قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دوليا، تبين أنه يشكل موضوع (نشرة حمراء) صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، بناءا على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، منذ يوليو 2021، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال".

تم أيداع الموقوف والمرأة الحجز على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة المختصة، وذلك بالموازاة مع تنظيم أمر التسليم الخاصة بالشخص الأجنبي.