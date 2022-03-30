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إسرائيل تكشف هوية منفذ هجوم تل أبيب.. وجنسية ضحيتين

30
MARCH
2022
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، أن منفذ هجوم "بني براك" قرب تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل 5 اشخاص هو فلسطيني من الضفة الغربية، فيما أشارت إلى أن اثنين من القتلى الخمسة يحملان الجنسية الأوكرانية.
 
وقتلت الشرطة في وقت متأخر من الثلاثاء المدعو ضياء حمرشة (27 عاما) من قرية يعبد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو أسير سابق قضى 4 سنوات في السجون الإسرائيلية.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش داهم منزل الرجل فجر الأربعاء واعتقل عددا من أقربائه في إطار تحقيقه في الهجوم.
 
وبحسب بيان الشرطة فإن القتيلين "أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر 23 عاما، والثاني 32 عاما".
 
وقالت الشرطة إن القتيلين الأوكرانيين وصلا إسرائيل في وقت سابق ولم يكونا من ضمن لاجئي الحرب الذين استقبلتهم إسرائيل.
 
واستقبلت إسرائيل استقبلت نحو 20 ألف أوكراني منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير المنصرم.
 
بالإضافة إلى الأوكرانيين، كان من بين القتلى مدنيين إسرائيليين وشرطي عربي من نوف هجليل.
 
ويعتبر هجوم الثلاثاء ثالث هجوم تشهده إسرائيل خلال أسبوع، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى من جرّاء هذه الهجمات إلى 11 شخصا.
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