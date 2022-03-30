بوريطة وبلينكن يتفقان على تعزيز التعاون والشراكة

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اتفق وزيرا خارجية المغرب ناصر بوريطة والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، الثلاثاء، على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي الذي يزور الرباط، الثلاثاء: "بحثت مع بلينكن سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الشراكة المغربية الأميركية قوية وقائمة على مصالح ورؤية مشتركة".

وتابع بوريطة: "ناقشت مع بلينكن أيضا التحديات الإقليمية، وتناولنا مسألة شراكتنا في إفريقيا".

واعتبر المسؤول المغربي أن قضية "الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا الملف".

وفي السياق ذاته، شدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون مع المغرب.

ومن جهة أخرى، أضاف بلينكن أن محادثات قمة النقب التي عقدت الإثنين وشارك بها الوزيران نوقشت خلالها "قضايا تؤثر إيجابا على شعوب المنطقة".

وتطرق بلينكن للملف الفلسطيني قائلا: "من حق الفلسطينيين أن تكون لديهم دولتهم المستقلة، مما يسهم في تعزيز أمن إسرائيل".

وكان بلينكن قد التقى موظفي سفارة بلاده في الرباط قبيل لقائه بوريطة، حيث أشار إلى عمق الروابط المغربية الأميركية التي تمتد لما يزيد على مائتي عام، واصفا إياها بالمميزة.

وفيما يخص ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية، شدد بلينكن على أهمية الوجود الدبلوماسي الإسرائيلي في الرباط.

كذلك أعلن الوزير الأميركي عن بناء قنصلية جديدة لواشنطن في الدار البيضاء ستكون جاهزة بحلول 2024، كما أفاد أن واشنطن ستعين سفيرا جديدا لدى الرباط بمجرد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي عليه.